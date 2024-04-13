وجهات في جازان تشهد إقبالًا من الزوار خلال إجازة العيد

وتصدر كورنيش مدينة جازان استقبال الزوار خلال هذه الأيام، ويشهد الكورنيش الشمالي وكاسر الأمواج إقبالًا واسعًا وزحامًا من منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى، ثم يليهما وادي لجب والجبل الأسود في استقبال الزوار من الفجر وحتى قبل الغروب؛ إذ يتمتّع الزوار بمشاهد الطبيعة في الوادي، ثم مشاهدة بحر الضباب الذي يتميز به الجبل الأسود هذه الأيام.