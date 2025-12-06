رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية

شهدت منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الماضية رصدًا ميدانيًا لطائر الحسون الصحراوي، أحد أبرز الزوّار الشتويين الذين تستقطبهم بيئات المنطقة ضمن موسم الهجرة السنوي. وظهر الطائر في عدد من المواقع المفتوحة التي تتميّز بغطائها النباتي الموسمي، ما جعله نقطة جذب لهواة مراقبة الطيور والمهتمين بالتنوّع الأحيائي.