"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والشرقية والشمالية والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات. وتشهد أتربة مثارة على الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش جازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الخُبر والجبيل والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.