"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الخُبر والجبيل والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.