للعام الـ 6.. "فرجت" تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

واصلت خدمة "فرجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، حملتها للعام السادس لمساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصتي " أبشر" و"إحسان".