تحضيري قمة الدوحة .. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة يجهض مسار التفاوض

افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها غدًا في الدوحة، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي الأخير لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض بشأن غزة.