تحضيري قمة الدوحة .. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة يجهض مسار التفاوض

افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها غدًا في الدوحة، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي الأخير لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض بشأن غزة.
وقال الشيخ محمد إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي تجلّى في "الهجوم الهمجي على الدوحة"، مشددًا على أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه "إرهاب دولة" استهدف مبدأ الوساطة بحد ذاته.
وأضاف أن الاعتداء الغادر وقع في وقت كانت قطر تستضيف مفاوضات حساسة بشأن غزة، معتبرًا أن الهجوم يمثل خرقًا صريحًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن ما يشجع إسرائيل على المضي في نهجها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، داعيًا إلى موقف حازم وعدم السكوت أمام "هذا العدوان البربري".
وأكد أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية لن تثني قطر عن مواصلة جهودها مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب.
وأشار إلى أن بلاده تثمن الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.