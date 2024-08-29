جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تُكَرّم الفائزين بجوائزها الاجتماعية وتطلق نسختها الثانية عشرة

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية، ويشتمل البرنامج الخاص بهذه المناسبة على كلمة راعي الحفل الأمير سعود بن فهد آل سعود نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء، يعقبها فيلم تعريفي بالجوائز الاجتماعية، ثم كلمة الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، وبعدها يتم تدشين انطلاق الدورة الثانية عشرة للجائزة، كما سيشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين الجائزة ووزارة التعليم.