الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفذ 39 فرصة تطوعية لخدمة الحجاج بمنفذ الحديثة ومركز أبو عجرم

وتنوعت الفرص بين ترتيب وتنظيم الحجاج، وتقديم الخدمات لهم ومساعدتهم، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ من المصحف الشريف.. حيث تهدف هذه الفرص التطوعية إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي، وخدمة حجاج بيت الله الحرام، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وخدمة ضيوف الرحمن.