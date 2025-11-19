"سكن" تُطلق أكبر صندوق وقفي للإسكان التنموي في المملكة

دشّنت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اليوم، أكبر صندوق وقفي في مجال الإسكان التنموي تحت مسمى "صندوق جود الوقفي"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سكن"، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عماد بن صالح الخراشي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف، وأعضاء مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، وعدد من الشركاء في قطاع الإسكان التنموي.
ويأتي إطلاق الصندوق كخطوة وطنية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستدامة المالية في قطاع الإسكان التنموي، وتعزيز الاستقرار السكني وجودة الحياة للأسر المستحقة، عبر نموذج وقفي مؤسسي يجمع بين الكفاءة والاستثمار الاجتماعي.
وتدير مؤسسة "سكن" الصندوق ضمن إطار مؤسسي يُعزز كفاءة إدارة الأصول الوقفية، ويوجّه عوائدها نحو مشاريع إسكانية تنموية وحلول تمويلية مبتكرة تُسهم في تعزيز الاستقلال المالي للقطاع، وتحقيق أثر عادل ومستدام على مستوى المجتمع.
وأعرب الأمين العام لمؤسسة "سكن"، راشد الجلاجل، عن شكره وامتنانه لأصحاب المعالي والسعادة على دعمهم المستمر لمبادرات "سكن"، ومساهمتهم في "صندوق جود الوقفي"، الذي يُعد نموذجًا فريدًا للاستدامة، ويمتد أثره للأسر المستحقة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد "صندوق جود الوقفي" نموذجًا عمليًا لتحول المملكة نحو العطاء المؤسسي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات، وتوسيع أثر العمل الخيري بأسس استثمارية وشفافة.