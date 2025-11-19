"سكن" تُطلق أكبر صندوق وقفي للإسكان التنموي في المملكة

دشّنت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اليوم، أكبر صندوق وقفي في مجال الإسكان التنموي تحت مسمى "صندوق جود الوقفي"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سكن"، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عماد بن صالح الخراشي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف، وأعضاء مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، وعدد من الشركاء في قطاع الإسكان التنموي.