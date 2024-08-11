ما الذي يميز صيف السعودية 2024؟.. سؤال عميق أجابت عنه 7 وجهات سعودية

ويمكن للمقيمين في دول الخليج، الذين يحرصون على أداء العمرة في هذا الوقت من العام، الاستمتاع بالوجهات والكنوز السياحية، وهو ما يرسّخ مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، حيث تقدم حملة "صيف السعودية 2024" صورة بانورامية مختلفة تمامًا عن بقية الأسواق السياحية الإقليمية، مع تنوع الوجهات بين الجبال والمكونات والأجواء الطبيعية في "عسير والطائف والباحة"، والأنشطة البحرية في جدة والبحر الأحمر، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والمهرجانات الموسيقية في الرياض، واكتشاف المتحف المفتوح في "العلا" و"جدة التاريخية".