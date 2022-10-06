الأكبر بالشرق الأوسط.. اختتام تحدِّي طويق للدرونز بالرياض بجوائز مليون ريال

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني - في كلمة له خلال الحفل- أن الاتحاد عمل خلال السنتين الماضيتين على رفع القدرات الوطنية في مجالي الأمن السيبراني والبرمجة، من خلال الدورات والبرامج والمعسكرات التدريبية النوعية مع العديد من الشركاء المحليين والعالميين في إطار رحلة تحقيق الهدف الأساسي "مبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030" مبيناً أن إطلاق تحدي طويق للدرونز يُعدُّ انطلاقة لرحلة وتحدٍّ جديدين في قطاع الدرونز الذي تحظى استخداماته المدنية بأهمية كبيرة، خصوصاً في ظل النهضة التنموية الكبرى التي تشهدُها المملكةُ في ظلِّ قيادةِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ العهد الأمين حفظهما الله.