مركز علاج الأورام بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي.. خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية

وقالت "د.أم الخير عبدالله" استشارية الأورام وأمراض الدم ورئيس القسم: نجح المركز خلال مسيرته المميزة، في تحقيق الكثير من الإنجازات الطبية اللافتة؛ حيث أنهى معاناة أعداد كبيرة من الحالات بالغة التعقيد، بحلول علاجية مختلفة؛ كاستئصال الأورام عبر الجراحة، أو أنماط حديثة من العلاج كـ"العلاج الكيميائي عالي الحرارة داخل البطن HIPEC، لبعض أنواع السرطانات؛ حيث يتم بعد الجراحة ضخ السائل الساخن المستخدم إلى الورم عبر أنابيب خاصة، ومن ثم إعادة سحبه.. ويتميز هذا العلاج بفعاليته العالية، واستهدافه المباشر لموضع الإصابة، ولا يتأثر به أجزاء الجسم الأخرى؛ وبالتالي يُجَنب المريض الأعراض الجانبية الحادة التي تنتج عن العلاج التقليدي، مثل سقوط الشعر ومشاكل الأغشية المخاطية والإسهال وغيرها.