مركز علاج الأورام بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي.. خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية

يُعتبر مركز علاج الأورام في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من أكبر وأفضل المراكز في الشرق الأوسط، على مستوى التشخيص والعلاج؛ حيث يقوم بتقديم الخطط العلاجية الشاملة، والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين من مختلف الفئات العمرية، ويعمل به نخبة من الكفاءات ذات التأهيل العالي والخبرة النوعية، في تخصص علاج الأورام، وتُسندها أفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والبرامج المتكاملة في مجال رعاية المرضى، والوقاية والتثقيف الصحي للوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية تتوافر فيها أعلى معايير الجودة، مع ضمان أفضل نِسَب استجابة للعلاج.
وقالت "د.أم الخير عبدالله" استشارية الأورام وأمراض الدم ورئيس القسم: نجح المركز خلال مسيرته المميزة، في تحقيق الكثير من الإنجازات الطبية اللافتة؛ حيث أنهى معاناة أعداد كبيرة من الحالات بالغة التعقيد، بحلول علاجية مختلفة؛ كاستئصال الأورام عبر الجراحة، أو أنماط حديثة من العلاج كـ"العلاج الكيميائي عالي الحرارة داخل البطن HIPEC، لبعض أنواع السرطانات؛ حيث يتم بعد الجراحة ضخ السائل الساخن المستخدم إلى الورم عبر أنابيب خاصة، ومن ثم إعادة سحبه.. ويتميز هذا العلاج بفعاليته العالية، واستهدافه المباشر لموضع الإصابة، ولا يتأثر به أجزاء الجسم الأخرى؛ وبالتالي يُجَنب المريض الأعراض الجانبية الحادة التي تنتج عن العلاج التقليدي، مثل سقوط الشعر ومشاكل الأغشية المخاطية والإسهال وغيرها.
كما يقدم المركز رعايةً شاملة تبدأ من التثقيف والتوعية للوقاية من الأمراض السرطانية وتشخيصها مبكرًا، إلى جانب وضع البرامج والخطط العلاجية لمختلف الأورام؛ كالثدي والجهاز الهضمي والرأس والعنق والغدد اللمفاوية، والرئتين والجهاز التنفسي والتناسلي والمبيض والرحم، وأيضًا أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل ورم حسب المعايير العالمية؛ كالعلاج الكيمائي والعلاج المناعي والحيوي، مع تقديم العناية التلطيفية اللازمة.
بالإضافة إلى علاج المضاعفات المتأخرة لعلاج الأورام مثل انخفاض المناعة وغيرها، كذلك يوفر المركز برامج متابعة قصيرة وطويلة الأجل للأطفال المصابين؛ لضمان أعلى نِسَب استجابة للعلاجات المقدمة.
ويضم مركز الأورام مجموعةً متكاملة من العيادات والأقسام وهي: الأورام، وأمراض الدم، وقسم العلاج الكيميائي، وكذلك أطباء متخصصون في العلاج الجراحي، والإشعاعي والتلطيفي، والعلاج النفسي، والاجتماعي، بالإضافة إلى أخصائيي تغذية، والعديد من الأقسام الداعمة. كما يضم غرف تنويم خاصة مُجَهّزة بشكل جيد للغاية، إلى جانب وحدة العلاج الكيماوي، وغرف خاصة ذات ضغط إيجابي لتنقية الهواء للمرضى ما بعد العلاج الكيميائي؛ وذلك لمنع انتشار العدوى.
وبيّنت د.أم الخير أن المركز تدعمه منظومة تشخيصية عالية الدقة، تم تجهيزها بآخر مستجدات تكنولوجيا الرعاية الصحية سواء عند إجراء الفحوصات الإشعاعية أو التحاليل المخبرية، مثل أشعة الرنين المغناطيسي mri والماموجرام والخزعات، وأجهزة ضخ العلاج الكيماوي، ومختبر لفحص الدم وآخر للأنسجة لدراسة وقراءة العينات، بالإضافة إلى جهاز Gamma Camera، وهو من الأجهزة المتقدمة والمتخصصة لاكتشاف حالات سرطان العظام، وأيضًا جهاز PET CT SCAN الذي يتميز بالقدرة التصويرية العالية في التشخيص واكتشاف أسباب الكثير من الأمراض، وكذلك الكشف المبكر عن الأورام.
كما اهتم المستشفى بتوفير خدمات رعاية صحية أكثر تخصصية؛ حيث قام بإنشاء مراكز متخصصة ومن بينها مركز علاج أمراض الدم، المجهز للتشخيص والسيطرة على جميع أورام الدم الخبيثة لدى البالغين والأطفال والوقاية الأولية من الأورام، وإجراء خزعات نخاع العظم، والحقن الكيميائي، كما توفر وحدة علاج أمراض الدم خدماتها التشخيصية والعلاجية للمصابين بأمراض الدم الوراثية والثلاسيميا، بالإضافة إلى الذين يعانون من أمراض النخاع العظمي، وكذلك الذين يخضعون لعلاج الأورام وأمراض الدم الوراثية، وتكسر الصفائح الدموية، وفقر الدم المنجلي، اضطرابات كريات الدم الحمراء وغيرها.