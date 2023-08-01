"أمير تبوك" يسلّم 202 أسرة وحداتهم السكنية الجديدة.. ويشيد بدور القيادة

وقال:" إن المنصف يرى في هذه السنوات القليلة الماضية أن مشكلة الإسكان أصبحت شيئاً من الماضي، وأصبحنا نرى الآن -والله الحمد- كل يوم هناك إسكان جديد، وجهود وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعاملين معه ملموسة في هذا الشأن، ونحن في منطقة تبوك نلمسها جيداً، مؤكداً حرص جميع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير مزيدٍ من الخدمات لأهالي المنطقة من مستحقي الإسكان التنموي.