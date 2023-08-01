"أمير تبوك" يسلّم 202 أسرة وحداتهم السكنية الجديدة.. ويشيد بدور القيادة

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بديوان الإمارة، اليوم، حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي، التابع لوزارة الإسكان، البالغ عددهم 202 أسرة.
وشاهد أمير المنطقة والحضور فيلماً مرئياً عن الإسكان التنموي بتبوك، ثم قدّم أمين المنطقة المهندس حسام اليوسف شرحاً عن نماذج الوحدات السكنية وما تحتويه من مرافق تمّ بناؤها وفق تصاميم عصرية ومساحات متنوعة ومتعددة توافق خصوصية الأسرة السعودية وتناسب عدد أفرادها.
وفي نهاية، الحفل سلّم الأمير فهد بن سلطان، الوحدات السكنية للمستفيدين، لافتاً إلى أن الإسكان أولوية من أولويات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال:" إن المنصف يرى في هذه السنوات القليلة الماضية أن مشكلة الإسكان أصبحت شيئاً من الماضي، وأصبحنا نرى الآن -والله الحمد- كل يوم هناك إسكان جديد، وجهود وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعاملين معه ملموسة في هذا الشأن، ونحن في منطقة تبوك نلمسها جيداً، مؤكداً حرص جميع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير مزيدٍ من الخدمات لأهالي المنطقة من مستحقي الإسكان التنموي.