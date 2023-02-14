"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كما يُتوقع تكوُّن الصقيع على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.