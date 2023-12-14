"زين السعودية" تفوز بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

وتابع "لقد حرصنا أن يكون التوطين من ضمن ركائز استراتيجيتنا، إيمانًا بأن استدامة وتطور القطاع سوف يزدهر مع مواهبنا الوطنية التي هي أغلى ما نملك؛ فبادرنا إلى احتضان هذه المواهب، وحرصنا على ضمان تطورها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل نموذجية تحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم وتضمن فرصًا متساوية للجميع، من خلال برامج ومبادرات متنوعة مثل برنامج Evolve لحديثي التخرج؛ كما كنا سبّاقين في إطلاق مبادرات لدعم التنوع والشمولية في بيئة العمل منذ العام 2017 والتي تهدف إلى خلق فرص متكافئة للجميع والحد من التمييز بين الجنسين وعلى مستوى الأعراق أو ذوي الإعاقات والطبقات الاجتماعية".