35 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 35 درجة مئوية، تليها القنفذة والأحساء 34 مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان وينبع 33 درجة مئوية، فيما سجّلت الرياض والمدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة والعلا 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 10 درجات مئوية، ثم الباحة 11 درجة، وطريف 12 درجة مئوية.
وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف ورفحاء وحفر الباطن أعلى رطوبة 95%.