35 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 35 درجة مئوية، تليها القنفذة والأحساء 34 مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان وينبع 33 درجة مئوية، فيما سجّلت الرياض والمدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة والعلا 31 درجة.