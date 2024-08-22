2.7 ألف ترخيص.. نمو التراخيص الاستثمارية بالربع الثاني بنسبة 49%

ارتفعت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام 2024، بنسبة 49.6%، لتصل إلى 2.7 ألف ترخيص، مقارنة بنحو 1.8% ترخيص في الفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك دون احتساب التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.