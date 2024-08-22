2.7 ألف ترخيص.. نمو التراخيص الاستثمارية بالربع الثاني بنسبة 49%

ارتفعت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام 2024، بنسبة 49.6%، لتصل إلى 2.7 ألف ترخيص، مقارنة بنحو 1.8% ترخيص في الفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك دون احتساب التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وأوضحت وزارة الاستثمار، خلال تقريرها للربع الثاني من العام الجاري، أن معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والمهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة.
ويشكّل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة حوالى 80.1% من إجمالي عدد التراخيص المصدرة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويُعَد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نموًّا في التراخيص الاستثمارية المصدّرة خلال تلك الفترة؛ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ وذلك بمعدل نمو بلغ 209.1%، يليه كل من أنشطة الخدمات الأخرى، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بمعدل نمول بلغ نحو 110.5% و96.3% على التوالي.