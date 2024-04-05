واردات السعودية تجاوزت مليون كيلوجرام.. العيد يرفع حجم الإقبال على العود والبخور بأسواق الرياض

حراك نشط تشهده أسواق البخور والعود هذه الأيام لتغطية الطلب المتزايد من قِبل المستهلكين استعدادًا لقدوم عيد الفطر المبارك؛ إذ تعد رائحة العود والبخور جزءًا من ثقافة السعودية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعادات وتقاليد الأُسر، ويمثل عادة متأصلة لإكرام الضيوف المهنئين بالعيد.
وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فقد بلغ حجم واردات السعودية عبر المنافذ الجمركية من خشب العود مليونًا و145 ألفًا و498 كيلوجرامًا، فيما بلغ حجم واردات السعودية من دهن العود 1513 كيلوجرامًا، وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من عام 2024م.
"واس" رصدت الحراك التجاري خلال هذه الأيام، والإقبال على هذه المتاجر التي تسجل مبيعاتها من البخور ودهن العود والعطور بمختلف أنواعها زيادة متسارعة مع قرب حلول عيد الفطر.
ففي جولة في سوق الزل (أحد الأسواق القديمة بحي الديرة في العاصمة الرياض) يظهر حجم المعروض من العود الطبيعي، والمحسن، والصناعي، ويقابله كثافة المتسوقين؛ لما يتميز به العود ودهن العود من شعبية، وتفضيله على كثير من العطور.
ويصل سعر الكيلو الواحد من العود الطبيعي النادر لـ400 ألف ريال، فيما يتراوح سعر الوقية الواحدة من العود المحسن من 100 إلى 6000 ريال بحسب الجودة وكمية الدهن التي ترتبط بمصدر الاستيراد من دول جنوب شرق آسيا، وأشهرها الهند وفيتنام وتايلاند وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا.. فالأشجار المنتجة تتميز بأنها معمرة، وكلما زادت في العمر كانت أزكى رائحة.
وفي الوقت الذي يشهد فيه عالم العطورات تطورًا وتنوعًا، يلامس مختلف الأذواق، أكد أحد أصحاب محال البيع بالسوق محمد الصالحي أن العود ما زال محافظًا على مكانته، ومتجانسًا عند مزجه مع بعض العطور الأخرى، عطفًا على خصائصه من حيث الجودة وثبات الرائحة. وبيّن أن خيارات الشراء متعددة أمام المستهلك؛ فمع ارتفاع أسعار الطبيعي منه بات العود المحسن والصناعي خيارًا مناسبًا لدى البعض؛ لاعتدال قيمته؛ ولذلك تتعدد صنوف المعروض من العود ودهن العود، وتتنوع في أسعارها.
وتحدث فهد العتيبي من أحد المحال في السوق عن مميزات العود الطبيعي المحسن موضحًا أنه يتم اختيار أفضل أنواع العود وتحسينها بعناية فائقة؛ لتقديم تجربة عطرية فريدة، مشيرًا إلى أن رائحته قريبة جدًّا من رائحة العود الطبيعي الأصلي، وتبقى ثابتة لمدة طويلة على الجلد والملابس؛ ما يجعله محببًا للكثيرين.
وأشار العتيبي إلى أن أسعار العود المحسن مناسبة ومتنوعة؛ إذ يمكن العثور على أنواع مختلفة بأسعار تتراوح بين 1500 و6000 ريال للكيلوجرام.
وبيَّن محمد القوسي، أحد تجار العود بشارع الثميري، أنواع العود المتوافر في السوق، التي يتصدرها المروكي وهو الأغلى سعرًا، والموري الهندي والماليزي المصنع، مشيرًا إلى أن متوسط يعر المروكي من الخشب الطبيعي المصنع يبدأ من 700 إلى 4 آلاف ريال للكيلو.
أما عن مكون العود الصناعي فقد أشار البائع حسين الزيادي إلى أنه يتم إنتاجه باستخدام قطع خشبية عادية بلا رائحة، ويتم تحسينها بإضافة مواد شبيهة بالعود، مثل الرسين؛ ما يمنحها رائحة فواحة، تشبه العود الطبيعي إلى حد ما. وبالرغم من ذلك يؤكد الزيادي أن العود الصناعي لا يصل إلى مستوى الجودة والتميز الذي يتمتع به العود الطبيعي المحسن، ويعتبره خيارًا بديلاً بسعر أقل.