واردات السعودية تجاوزت مليون كيلوجرام.. العيد يرفع حجم الإقبال على العود والبخور بأسواق الرياض

وفي الوقت الذي يشهد فيه عالم العطورات تطورًا وتنوعًا، يلامس مختلف الأذواق، أكد أحد أصحاب محال البيع بالسوق محمد الصالحي أن العود ما زال محافظًا على مكانته، ومتجانسًا عند مزجه مع بعض العطور الأخرى، عطفًا على خصائصه من حيث الجودة وثبات الرائحة. وبيّن أن خيارات الشراء متعددة أمام المستهلك؛ فمع ارتفاع أسعار الطبيعي منه بات العود المحسن والصناعي خيارًا مناسبًا لدى البعض؛ لاعتدال قيمته؛ ولذلك تتعدد صنوف المعروض من العود ودهن العود، وتتنوع في أسعارها.