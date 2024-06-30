طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط؛ تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.