تجمع صحة مكة: مواقف باحة المستشفيات متاحة للجميع زوارًا ومراجعين وموظفين

فوجئ عدد من المراجعين خلال الأسابيع الماضية، بمنعهم من دخول المواقف الداخلية بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة؛ بحجة أن المواقف مخصصة لموظفي المستشفى؛ مما أحدَثَ صعوبة لدى المراجعين في البحث عن مواقف خارج أسوار المستشفى.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي لـ"سبق": إن المواقف الموجودة في باحة المستشفيات متاحة للجميع من مرضى وموظفين إلى أن تصل لطاقتها الاستيعابية، بعدها يتم السماح بالدخول لتنزيل المرضى والموظفين، ويتم توجيه المركبات للوقوف في الخارج لعدم تعطيل الحركة داخل المواقف بالوقوف بشكل خاطئ.
وأضاف "المسعودي": يتم تخصيص مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى غسيل الكلى؛ نظرًا لظروفهم الصحية التي تستدعي عدم تكبدهم للسير لمسافات طويلة.. وباستثناء هذه الفئات فالأولوية لمن يأتي مبكرًا بالوقوف في المواقف.