تجمع صحة مكة: مواقف باحة المستشفيات متاحة للجميع زوارًا ومراجعين وموظفين

﻿ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي لـ"سبق": إن المواقف الموجودة في باحة المستشفيات متاحة للجميع من مرضى وموظفين إلى أن تصل لطاقتها الاستيعابية، بعدها يتم السماح بالدخول لتنزيل المرضى والموظفين، ويتم توجيه المركبات للوقوف في الخارج لعدم تعطيل الحركة داخل المواقف بالوقوف بشكل خاطئ.