نائب أمير تبوك يشهد توقيعَ اتفاقية بين فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وجامعة الأمير فهد بن سلطان

وأكّد الأميرُ خالد بن سعود أهميةَ تعزيز سبل التعاون المثمر بين فرع وزارة الرياضة بتبوك وجامعة الأمير فهد بن سلطان؛ لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق نجاحات وطنية مشتركة، وصولًا إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 ببناء مجتمع حيوي.