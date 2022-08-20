السفارة تتابع الحادث.. انقلاب حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا وإصابة 4 في منطقة ريزي بتركيا

من جانبه، قال رئيس قرية أسمالي يرماك رمضان يانيك، حيث وقع الحادث: "حسب ما ورده من معلومات فإن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر؛ فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب. وقد تم إخراج 23 شخصًا، وأُصيب أربعة منهم؛ وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".