الفزعة السعودية تتواصل.. أكثر من ربع مليار إجمالي التبرعات لغزة عبر "ساهم"

وجاءت الحملة التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاقها، امتداداً للدعم السعودي الرسمي والشعبي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.