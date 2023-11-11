"مشروع نظام الإعلام" في منصة "استطلاع".. تفاؤل كبير بتطوير "فاعل ومؤثر" للإعلام السعودي

وتبرز الآراء أيضًا أن "اختراقًا للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الصحافة" كواحد من أهم ما يجب التنبه له سواء من منطلق شر لا بد منه أو خير مفروض. يهدد الذكاء الاصطناعي فرص التوظيف، ويتطلّب مقدرات للاستثمار فيه. لكن هذه التقنيات الجديدة ستجلب أيضًا أسئلة أخلاقية، كما أن هناك اتجاهًا أوسعَ نحو ما يسمى بـ"الذكاء الاصطناعي التوليدي" الذي يتيح لأجهزة الكمبيوتر إنشاء، ليس فقط الكلمات، ولكن أيضًا، الصور ومقاطع الفيديو، وحتى العوالم الافتراضية. سيكون من الصعب، أكثر من أي وقت مضى، فصل ما هو حقيقي عما هو مزيف أو مضلل.