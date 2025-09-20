بمشاركة 11 جهة رسمية.. عروض جوية وبحرية وألعاب نارية تضيء سماء المملكة في اليوم الوطني 95

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إطلاق باقة من الفعاليات الوطنية الكبرى بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ(95)، تشمل عروضًا جوية وبحرية وألعابًا نارية تُقام في مختلف مناطق المملكة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وتشهد سماء المملكة استعراضات جوية مبهرة بألوان الطائرات ومناوراتها التي تزين الأجواء، إلى جانب عروض بحرية بمشاركة الفرقاطات والزوارق، ومسيرات برية بمشاركة آليات وعربات عسكرية وفرقة موسيقية وطنية.
ويشارك في هذه الفعاليات عدد من الجهات الرسمية تشمل: رئاسة الحرس الملكي، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، شركة مطارات القابضة، شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS)، الخطوط الجوية السعودية، شركة الطائرات المروحية (THC)، طيران أديل، طيران الرياض، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيس مباشرة عبر قناة السعودية.
كما تستعد 14 مدينة سعودية لإطلاق عروض الألعاب النارية مساء الاثنين 23 سبتمبر، عند الساعة التاسعة، لتُضيء سماء الوطن بألوان الفرح والاعتزاز، ضمن لوحات بصرية تمتد لـ7 دقائق في بعض المدن.
في الرياض، سيقام العرض في منطقة "بنبان"، بينما تستضيف الدمام العرض على الواجهة البحرية، وفي جدة سيكون الجمهور على موعد مع العروض في "جدة آرت بروميناد" ونادي اليخوت. وتقام العروض أيضًا في المدينة المنورة (حديقة الملك فهد المركزية)، حائل (حديقة السلام)، عرعر (الحديقة العامة)، سكاكا (مركز الأمير عبدالإله الحضاري)، أبها (حديقة المطل وساحة الاحتفالات)، الباحة (منتزه الأمير حسام)، تبوك (الحديقة المركزية)، بريدة (منتزه الملك عبدالله الوطني)، جازان (الكورنيش الشمالي)، الطائف (منتزه الردف)، فيما تشهد نجران عروضها في حديقة الملك سعود مساء الثلاثاء 24 سبتمبر.
وتعكس هذه الفعاليات تناغم الجهود بين مختلف القطاعات لإحياء ذكرى توحيد المملكة، وإبراز قيم الوحدة الوطنية والانتماء، في مشهد احتفالي يشارك فيه الجميع من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.