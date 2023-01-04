رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة "جستن" في دورتها الثانية

من جانبه، أوضح الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري عضو مجلس إدارة "جستن" الأمين العام لجائزة "جستن" للتميز، أن عدد المرشحين للجائزة بلغ أكثر من 230 مرشحًا ومرشحةً، استوفوا شروط التقدم للجائزة على أربعة فروع رئيسية، هي: الرواد، المبادرات، الكتاب، والبحث العلمي، وسيتم تكريم الفائزين في الجائزة، بواقع فائزَيْن لكل فئة من الفئات المطروحة في هذه الدورة.