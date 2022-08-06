المرصد العربي لحقوق الإنسان: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك لمبادئ القانون الدولي

وعدّ المرصد، في بيان له اليوم، العدوان انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.