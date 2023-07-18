بإحدى اللغات الروسية.. "مجمع الملك فهد" لطباعة المصحف يصدر ترجمة جديدة لمعاني القرآن

وتأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة برامج المجمع الخاصة بإعداد ونشر ترجمات معاني القرآن الكريم إلى مختلف لغات العالم؛ تسهيلًا لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية وفي إطار الدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الذين أولوْا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع، الذي يؤكد دائمًا أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس، وبمختلف الترجمات والروايات.