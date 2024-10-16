"موهبة": بدء التسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين في عامه الـ15

ويُعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، البوابةَ الأولى لمعظم برامج وخدمات موهبة، التي تُمَكن مَن يجتازها من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدّمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة إلى أكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدّمها "موهبة" مع شركائها الاستراتيجيين، إضافة إلى برامج إثرائية أكاديمية وبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرامج أخرى لتأهيل الطلبة؛ للحصول على قبول في الجامعات المرموقة، ومعسكرات تدريب لتأهيل الطلبة؛ للمشاركة في المسابقات الدولية بمجالات العلوم والبحث العلمي والإبداع.