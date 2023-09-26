المملكة توقّع مذكرة تفاهم مع منظومة ريادة الأعمال الهندية

وقّع رئيسُ مجموعة الشركات الناشئة السعودية "STARTUP20" رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين "G20YEA" ، الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء؛ مذكرةَ تفاهم مع الجهات المعنية بمنظومة ريادة الأعمال الهندية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.
جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري السعودي الهندي، الذي عُقد في العاصمة الهندية "نيودلهي"، تزامنًا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرسمية للهند مؤخرًا.
كما أطلقت منصة "جسر الشركات الناشئة بين السعودية والهند Saudi Indian Startup Bridge"؛ لتجسير الترابط بين الشركات الناشئة بين البلدين.
وأكّد الأمير فهد بن منصور أن توقيع مذكرة التفاهم التي تربط المنظومتين الرياديّتين بشكل شمولي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أنها أول مذكرة تجمع الجهات المعنية بالشركات الناشئة السعودية والهندية.
وأضاف: تعتبر هذه الاتفاقية من ضمن أبرز أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من "20%" إلى "35%".
وتحدّث الأمير فهد بن منصور عن نتائج المشاركة في مجموعة الشركات الناشئة واتحاد رواد الأعمال الشباب في قمة العشرين.
وقال: كان تواجدنا في الأشهر الماضية في الهند، ضمن وفد ضمّ العديد من القطاعات ذات العلاقة بريادة الأعمال، وكانت بالنسبة لنا مرحلة تم فيها الحرث وزرع البذور، وارتوت بحضور رئيس وفد المملكة في قمة العشرين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الذي كان حضوره للقمة في الهند وزيارته الرسمية التي صاحبها منتدى استثماري سعودي هندي، بمثابة المطر الذي سَقَى لنا ما تم زرعه.
وتابع قائلًا: "هذه البداية مع الهند، والقيادة، حفظها الله، حريصة على تنمية واستدامة العلاقة الاقتصادية الثنائية بين البلدين".
وقال الأمير فهد بن منصور: "مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند، كانت الأكثرَ تاثيرًا وقوة؛ كون المملكة تعمل بشمولية وتفاعل في كل القطاعات والمجالات التي ترتبط الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر".
وأوضح أنّ التطوّر في مجال الشركات الناشئة جعل المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال، ونقطة التقاء عالمية لرواد الأعمال والمستثمرين.
وقدّم الأميرُ فهد بن منصور شكرَه وتقديره لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ولوكيل الوزارة للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، وفريق العمل؛ لدعمهم إطلاق مبادرة "جسر الشركات الناشئة السعودية الهندية" التي تعتبر من الممكنات للانطلاق نحو مستقبل ريادي عالمي.
وكان منتدى الاستثماري السعودي الهندي قد شهد توقيع 53 اتفاقية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وشملت الاتفاقيات عددًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تهمّ البلدين.
واختتم الأمير "فهد": "من المهم التواجد والتفاعل في مجموعات التواصل الرسمية؛ لأنها الأقرب لإيصال التوصيات لقادة أكبر 20 اقتصادًا في العالم"
ولفت إلى أن من أهم المخرجات التي تتعلق بمجموعتنا: "إجماع القادة في البيان الختامي على أهمية دور الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها المحرك الأساسي لاستدامة نمو اقتصادات الدول؛ حيث رحّبوا بنشأة واستمرارية مجموعة الشركات الناشئة في مجموعة العشرين.