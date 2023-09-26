المملكة توقّع مذكرة تفاهم مع منظومة ريادة الأعمال الهندية

وقال: كان تواجدنا في الأشهر الماضية في الهند، ضمن وفد ضمّ العديد من القطاعات ذات العلاقة بريادة الأعمال، وكانت بالنسبة لنا مرحلة تم فيها الحرث وزرع البذور، وارتوت بحضور رئيس وفد المملكة في قمة العشرين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الذي كان حضوره للقمة في الهند وزيارته الرسمية التي صاحبها منتدى استثماري سعودي هندي، بمثابة المطر الذي سَقَى لنا ما تم زرعه.