محليات

السعودية تضاعف وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 3 اضعاف

السعودية تضاعف وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 3 اضعاف

ذكرت تقارير باكستانية أن المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة وارداتها من الأرز من باكستان، إلى 20% من احتياجاتها الإجمالية من الأرز.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي باكستان لتحقيق إنجازٍ تاريخي يبلغ 3 مليارات دولار في صادرات الأرز، وتمكنت باكستان بالفعل من تصدير أرز بقيمة 2.9 مليار دولار من يوليو 2023 إلى مارس 2024.

وفي الوقت الحالي، تزوّد باكستان بنسبة 7% فقط من احتياجات الأرز في السعودية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20% بموجب الاتفاقيات الجديدة؛ ما يعني زيادة ثلاثة أضعاف عن الحجم الحالي.

وتعمل المملكة العربية السعودية على مساعدة باكستان في تجاوز أزماتها الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والصادرات الباكستانية.

المملكة العربية السعودية
الأرز الباكستاني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org