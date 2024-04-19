السعودية تضاعف وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 3 اضعاف

ذكرت تقارير باكستانية أن المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة وارداتها من الأرز من باكستان، إلى 20% من احتياجاتها الإجمالية من الأرز.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي باكستان لتحقيق إنجازٍ تاريخي يبلغ 3 مليارات دولار في صادرات الأرز، وتمكنت باكستان بالفعل من تصدير أرز بقيمة 2.9 مليار دولار من يوليو 2023 إلى مارس 2024.
وفي الوقت الحالي، تزوّد باكستان بنسبة 7% فقط من احتياجات الأرز في السعودية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20% بموجب الاتفاقيات الجديدة؛ ما يعني زيادة ثلاثة أضعاف عن الحجم الحالي.
وتعمل المملكة العربية السعودية على مساعدة باكستان في تجاوز أزماتها الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والصادرات الباكستانية.