السعودية تضاعف وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 3 اضعاف

وفي الوقت الحالي، تزوّد باكستان بنسبة 7% فقط من احتياجات الأرز في السعودية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20% بموجب الاتفاقيات الجديدة؛ ما يعني زيادة ثلاثة أضعاف عن الحجم الحالي.