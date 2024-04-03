رمضان في "بلاد التنين".. فتح كبير وأباطرة دخلوا الإسلام ونشروه في أقاصي آسيا

سجَّلت كتب التاريخ أول اتصال بين الحضارتين الإسلامية والصينية، وتحديدًا في هضبة التبت في الغرب الأوسط من الصين، ولها حدود مع مقاطعات قانسو، وسيتشوان، والتبت، وشينجيانغ؛ وبالتالي تمتاز (تشينغهاي) بموقعها الفريد والكثير من المناظر الخلابة، ومنها ينبع أحد أشهر أنهار الصين، المعروف باسم (النهر الأصفر)، ثاني أطول أنهار الصين بعد نهر (يانغتسي)، وسادس أطول أنهار العالم، إضافة إلى عدد آخر من الينابيع النهرية؛ وهو ما شجَّع سكان الإقليم على العمل التقليدي في الزراعة، وتربية الحيوانات، ولاسيما الخيول.