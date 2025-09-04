الاستعداد المبكر لموسم RSV يقلل الأعباء على النظام الصحي والأسر

كما أوضحت دراسة أُجريت في منطقة جازان أن 81% من الحالات كانت لأطفال أصحاء، ما يبرهن أن الفيروس لا يستهدف الفئات ذات الأمراض المزمنة فقط، بل يمكن أن يصيب أي طفل بشكل مفاجئ.