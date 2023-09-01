جزيرة أم العود بمكة.. المياه الفيروزية والشعب المرجانية تجذب الباحثين عن المتعة

وعن تضاريس الجزيرة، أضاف أبا الخيل: ارتفاع سطح الجزيرة يعلو مستواه عن سطح الأرض بنحو المترين، وتغطيها الرمال في الوسط، وتنمو عليه بعض الشجيرات في حين تغطي أطرافها بعض السباخ وتنمو على سواحلها نبات القرم "الشورة"، حيث تقع في الطرف الشمالي للحاجز المرجاني المحيط ببعض الجزر القريبة منها، وتقع جنوبها بعض الجزر الصغيرة، وتبعد جزيرة أم العود من الساحل بنحو 2.8 ميل بحري.