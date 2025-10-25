لايفستايل ديفلوبرز تحتفل باستكمال مشروع "ذا ڤيو" في جدة: فخامة ذكية على إطلالة البحر الأحمر

شهدت مدينة جدة حفل استكمال مشروع ذا ڤيو السكني الفاخر من تطوير شركة لايفستايل ديفلوبرز ، يوم الأربعاء الماضي بحضور معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي و الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس الأستاذ سلطان صبحي البترجي ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات البارزة في قطاع التطوير العقاري.
ويمثل المشروع الذي يقع بالقرب من كورنيش جدة وشارع الملك عبد العزيز ، نقلة نوعية في معايير السكن الفاخر بالمملكة، حيث يجمع بين التقنيات الذكية، التصميم العصري، ومعايير الاستدامة العالمية في بيئة حضرية مطلة على البحر الأحمر.
وقال الأستاذ سلطان صبحي البترجي “نحن في لايفستايل ديفلوبرز لا نبني أبراجًا، بل نبتكر تجارب سكنية ذكية. ذا ڤيو مشروع يترجم التقاء الفخامة بالتكنولوجيا، حيث يمكن للمقيم إدارة الإضاءة، المناخ، والطاقة من هاتفه المحمول، في بيئة تفاعلية متكاملة.”
وأشار البترجي إلى أن المشروع اعتمد أحدث حلول التشغيل الذكي، بما في ذلك أنظمة تحكم رقمية في الإضاءة والمناخ، ومراقبة استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة لإدارة المنزل عن بُعد، مضيفًا أن “هدفنا أن يشعر الساكن بأن بيته يتفاعل معه يوميًا بذكاء وراحة.”
وفيما يتعلق بسلامة السكان، أكد البترجي أن المشروع يتجاوز المعايير التقليدية للأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن ذا ڤيو مزوّد بأنظمة مراقبة حديثة، بوابات دخول ذكية، و أجهزة إنذار واستجابة فورية للطوارئ، ، وكلها مصممة لتضمن بيئة معيشية راقية وآمنة في الوقت ذاته. حيث ان السلامة بالنسبة لنا ليست مجرد اشتراط هندسي، بل جزء من فلسفة الاستدامة؛ فالمباني الذكية تحمي الإنسان والبيئة معًا.”
وإلى جانب ذلك، يتبنّى المشروع معايير LEED v4 BD+C للمباني الخضراء، ويوفر وفورات ملموسة في الطاقة والمياه بفضل الأنظمة الذكية والتصميم الذي يسمح بدخول الضوء الطبيعي لأكثر من 80% من المساحات.
وتم تطوير المشروع بالتعاون مع YOO Studio وشركة IHCC، ليصبح أول مشروع في المملكة من علامة YOO التجارية. المشروع يضم 15 طابقًا من الوحدات السكنية الفاخرة، بما فيها الأجنحة الدوبلكس والمرافق الترفيهية كصالات الرياضة، المسابح، السينما الخاصة، غرفة الشاي.
واختتم البترجي تصريحه قائلاً “ذا ڤيو يعكس ما نؤمن به في لايفستايل ديفلوبرز، أن التطوير العقاري الحقيقي يبدأ من الإنسان. نعمل اليوم على مشاريع جديدة في الرياض والخبر، مستلهمين من نجاح هذا المشروع رؤية أوسع للمستقبل ، حيث تُصبح التكنولوجيا والراحة والاستدامة جزءاً من كل منزل في المملكة.”