لايفستايل ديفلوبرز تحتفل باستكمال مشروع "ذا ڤيو" في جدة: فخامة ذكية على إطلالة البحر الأحمر

وفيما يتعلق بسلامة السكان، أكد البترجي أن المشروع يتجاوز المعايير التقليدية للأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن ذا ڤيو مزوّد بأنظمة مراقبة حديثة، بوابات دخول ذكية، و أجهزة إنذار واستجابة فورية للطوارئ، ، وكلها مصممة لتضمن بيئة معيشية راقية وآمنة في الوقت ذاته. حيث ان السلامة بالنسبة لنا ليست مجرد اشتراط هندسي، بل جزء من فلسفة الاستدامة؛ فالمباني الذكية تحمي الإنسان والبيئة معًا.”