الهيئة العامة للنقل تدشن "سيارة الرصد الآلي" في أول تجربة لها بموسم الحج

دشنت الهيئة العامة للنقل سيارة الرصد الآلي وللمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بهدف متابعة جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وقياس معدلات امتثال هذه الوسائل للأنظمة والاشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة.