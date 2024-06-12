"الأمر بالمعروف" تستأنف خطتها الميدانية والتوعوية للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

وتركز خطة العمل على التمركز في المرافق العامة والميادين الحيوية والمجمعات التجارية والأسواق وفي المتنزهات والحدائق العامة التي تشهد كثافة كبيرة في الإجازة، وتعتمد الخطة على الاهتمام بالجانب التوعوي والوقائي والبرامج التوعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق، وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية لخدمة المواطنين والمقيمين، عبر منظومة خدمات متكاملة لتحقق الرئاسة العامة رسالتها وأهدافها.