بعملية طبية حرجة.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاجة هولندية من انسداد الأمعاء

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وهي تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالبطن مع إمساك وعدم القدرة على التبرز لعدة أيام.