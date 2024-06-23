بعملية طبية حرجة.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاجة هولندية من انسداد الأمعاء

تمكن فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة من الجنسية الهولندية في العقد الثاني من العمر تعاني من انسداد كامل في الأمعاء.
وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بالمدينة الطبية، وهي تعاني من آلام حادة وانتفاخ شديد بالبطن مع إمساك وعدم القدرة على التبرز لعدة أيام.
وبيّن التجمع الصحي بأن الفحوصات الطبية أظهرت وجود انسداد كامل بالأمعاء نتيجة التواء يستدعي تدخلًا عاجلًا لفك الانسداد لخطورة الحالة، وعلى الفور قرر الفريق الطبي عمل منظار لفك الانسداد تكلل بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد انتهاء برنامجها العلاجي.