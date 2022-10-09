مصرع شخص وتفحمه داخل مركبته في حادث سير بالباحة

تسبب حادث سير في مصرع شخص وتفحمه داخل مركبته وإصابة آخر إصابات بليغة بعد وقوع حادث سير في عقبة الملك فهد، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.
وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم بين شاحنتين في تمام الساعة: 11:38 صباحًا على الرقم الموحد 997 بعقبة الملك فهد باتجاه المخواة.
وتم توجيه فرقتين فرق إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود إصابتين، اصابة خطيرة تم التعامل معها وفق البروتوكول الطبي المعتمد بالهيئة ونقلها لمستشفى المخواة العام، وحالة وفاة بالموقع.
وعلمت "سبق" أنه توفي ثلاثة أشخاص داخل مركبتهم في ناوان ليلة البارحة، بعد اشتعال النار بداخل المركبة ووفاتهم جميعًا نتيجة حادث سير.