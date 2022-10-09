مصرع شخص وتفحمه داخل مركبته في حادث سير بالباحة

وتم توجيه فرقتين فرق إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود إصابتين، اصابة خطيرة تم التعامل معها وفق البروتوكول الطبي المعتمد بالهيئة ونقلها لمستشفى المخواة العام، وحالة وفاة بالموقع.