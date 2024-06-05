محافظ جدة يفتتح ملتقى التوظيف التقني في مكة المكرمة

افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى التوظيف التقني "الجيل التقني TechGene 2024"، الذي تنظّمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور مدير عام التدريب التقني بمكة المكرمة مرعي القرني، وعدد من قيادات التدريب التقني بالمنطقة، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.
وتجوّل المحافظ في الأجنحة المخصصة لشركات التوظيف، وسط حضور أكثر من 70 جهة، قدمت أكثر من ستة آلاف فرصة وظيفية؛ حيث اطّلع على آلية التوظيف وكيفية استقبال طلبات الخريجين والخريجات.
كما استمع إلى شرح عن جهود التدريب التقني والمهني بمكة في البرامج التشاركية والتنسيق الوظيفي وبرامج دعم القوى الوطنية وإشراكها في سوق العمل، وسُبل تعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وشهد توقيع عددٍ من اتفاقيات التوظيف.
وأكّد الأميرُ سعود بن جلوي أهميةَ توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن وتزويدهم بالمهارات والقدرات المهنية اللازمة، بما يُسهم في رفع نسب التوطين في سوق العمل.