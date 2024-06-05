محافظ جدة يفتتح ملتقى التوظيف التقني في مكة المكرمة

كما استمع إلى شرح عن جهود التدريب التقني والمهني بمكة في البرامج التشاركية والتنسيق الوظيفي وبرامج دعم القوى الوطنية وإشراكها في سوق العمل، وسُبل تعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وشهد توقيع عددٍ من اتفاقيات التوظيف.