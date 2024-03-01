كيف تعدلين سلوكيات طفلك؟.. إجابات وحلول من "جودة حياة" بجمعية كيان للأيتام

وعن كيفية التفريق بين السلوك المرغوب وغير المرغوب، والإجابة عن سؤال: هل هناك أطفال يقصدون كسر القاعدة والتعامل بطريقة غير مقبولة دون أن يكون لديهم الأسباب الوجيهة لذلك من وجهة نظرهم، فقد يظهر الأطفال عددًا من السلوكيات التي يعتبرها الوالدان غير مقبولة أو سلوكيات غير مرغوبة، وهنا لا بد من تعديل سلوك الطفل إما عن طريق تنمية سلوك مرغوب ليزداد تكراره أو سلوك غير مرغوب نرغب في تعديله أو منع حدوثه عن طريق التعزيز، مثلاً: تكافئ الأم السلوك الإيجابي لدى الطفل، وتتجنب مكافأة السلوك السلبي.