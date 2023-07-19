"القراش": يجب أن يدرك المُغرر بهم ممن هجروا وطنهم أنّ يديه لا تزال ممتدة لهم بالخير

وعزا "القراش" ذلك لأمرين مهمين؛ وهما: أولاً: بطلان الدعاوى التي ينادي بها أولئك الشرذمة سواء كانت (دينية أو حرية أو طائفية أو معيشية)؛ لأنّ وطننا الغالي لم يدعُ في يوم من الأيام إلى التفرقة بين مواطن وآخر على أساس فكري أو مذهبي أو معيشي، بل الجميع سواسية في ظل القانون، بدليل أنّ كل من هاجر من أولئك الرعاع كان ذا وظيفة مرموقة، أو شهادة عالية، أو من أسرة ميسورة، وأنّ خروجهم لم يكن إلا طلباً للشهرة تارة، أو غسل الدماغ تارة أخرى، والقصص في ذلك كثيرة.