إعلان الدفعة الثانية من مقبولي عام 1445هـ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وأضاف: بعد ذلك تتم متابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق" مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشر ة ظهراً من يوم الجمعة 17/01/1445هـ الموافق04/08/2023م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب .