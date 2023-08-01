إعلان الدفعة الثانية من مقبولي عام 1445هـ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي1445هـ.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح: يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية.
وأضاف: بعد ذلك تتم متابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق" مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشر ة ظهراً من يوم الجمعة 17/01/1445هـ الموافق04/08/2023م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب .
وأردف "آل مريح": الجامعة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1444هـ، وذلك مقارنة بالمتقدمين من النسب الموزونة المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخراً.
وأكد أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسارات الصحية طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.
واختتم بالقول: يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد.