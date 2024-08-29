حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 195 كلجم من مادة نبات القات ويقبض على مخالفين

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريبَ "195" كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهما "100" كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة عسير أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريبَ "383" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه "20" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.