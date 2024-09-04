أكثر من 800 مليون ريال لبناء وإطلاق المشاريع التقنية والاستثمار في شركات ونماذج أعمال مبتكرة في التقنيات المالية عبر "1957 فنتشرز"

إلحاقًا لإطلاقها مؤخرًا، تشارك "1957 فنتشرز" في المؤتمر الدولي المتخصص بالتقنية المالية "فنتك 24" والمقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 3- 5 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتتمثل مشاركة "1957 فنتشرز" في المؤتمر، بصفتها راعيًا بلاتينيًّا، وتأتي هذه المشاركة التزامًا منها بدفع عجلة الابتكار في مجال التقنية المالية في المملكة.
حيث شارك الرئيس التنفيذي عماد قشقري بكلمة صرّح فيها بأن "1957 فنتشرز" مدعومة من أكبر صندوق من نوعه في المنطقة، وهو صندوق استثمار مغلق يستثمر في رأس المال الجريء بحجم يتجاوز 800 مليون ريال سعودي.
وقد تَطرق في كلمته إلى مستقبل التقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعرض خلالها الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في هذا القطاع؛ إذ أكد استحواذها على نسبة 58% من استثمارات رأس المال الجريء في نفس القطاع بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023م، مع توقعات بأن تصل قيمة السوق إلى 2.40 مليار دولار بحلول 2029.
وأوضح "قشقري" أن إنشاء "1957 فنتشرز" يهدف إلى دعم التطور المتزايد والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030. وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت الاستثمارات في التقنيات المالية بالمملكة نموًّا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت في 2023 إلى أكثر من 790 مليون دولار، بزيادة تفوق سبعة أضعاف، مقارنة بـ91 مليون دولار في 2021 و239 مليون دولار في 2022.
كما شاركت "1957 فنتشرز" بجناح في المؤتمر تُسَلط من خلاله الضوء على عدد من الحلول المبتكرة في مجال التقنيات المالية؛ وذلك لنقل خبراتها وحلولها للمستثمرين؛ مما ساهم في جذب العديد منهم.
وإيمانًا منها بدورها المحوري في توجيه وقيادة الابتكار والتطوير في التقنيات المالية؛ أقامت 6 ورش خلال فترة المؤتمر، تَضمنت عددًا من المواضيع من أبرزها: اكتشف عالم التقنيات المالية في السعودية، والحوكمة والالتزام بالتقنيات المالية، واستراتيجيات التسويق للتقنيات المالية، وبناء شركة تقنية مالية ناجحة، والاستثمار في التقنيات المالية، والنمو المستمر فيها.
الجدير بالذكر أن "1957 فنتشرز" ستكرّس وتضاعف الجهود لبناء شركات ونماذج مالية تقنية مبتكرة، وستلعب دورًا حيويًّا في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي والمالي في المملكة من خلال تقديم دعم مختص للمشاريع، بما في ذلك التمويل والاستثمار، والتوجيه والإرشاد، والنمو والاستدامة، والخبرات التقنية والتجارية، والوصول إلى الفئات المستهدفة.
واللافت للنظر أن "فنتك 24" يهدف للنهوض بالقطاع المالي على مستوى العالم، واستضافة المؤتمر تأتي لترسيخ مكانة المملكة في القطاع في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية؛ مما يساهم في الخطط الوطنية السعودية، وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي.