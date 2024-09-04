أكثر من 800 مليون ريال لبناء وإطلاق المشاريع التقنية والاستثمار في شركات ونماذج أعمال مبتكرة في التقنيات المالية عبر "1957 فنتشرز"

وإيمانًا منها بدورها المحوري في توجيه وقيادة الابتكار والتطوير في التقنيات المالية؛ أقامت 6 ورش خلال فترة المؤتمر، تَضمنت عددًا من المواضيع من أبرزها: اكتشف عالم التقنيات المالية في السعودية، والحوكمة والالتزام بالتقنيات المالية، واستراتيجيات التسويق للتقنيات المالية، وبناء شركة تقنية مالية ناجحة، والاستثمار في التقنيات المالية، والنمو المستمر فيها.