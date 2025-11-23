أمير الشرقية يدشّن منطقة لوجستية متكاملة ويفتتح توسعة كبرى بميناء الدمام باستثمارات تتجاوز 2.8 مليار ريال

وفي السياق ذاته، بلغت القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية 1.5 مليار ريال، ما سيرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 إلى 3.8 مليون حاوية قياسية، ويعزز الكفاءة التشغيلية من خلال تقنيات الموانئ الذكية، حيث تشمل التوسعة إضافة 225 مترًا إلى الرصيف 44، ليرتفع إجمالي طول الأرصفة إلى 925 مترًا، ما يمكّن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.