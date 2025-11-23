أمير الشرقية يدشّن منطقة لوجستية متكاملة ويفتتح توسعة كبرى بميناء الدمام باستثمارات تتجاوز 2.8 مليار ريال

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة تابعة للشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP)، وافتتح أعمال التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وذلك باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.8 مليار ريال.
وجرى ذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وسعادة رئيس الهيئة المهندس سليمان بن خالد المزروع، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع البحري.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل ركيزة محورية في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، ويؤدي دورًا مهمًا في تعزيز حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد، مشيدًا بدعم القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الموانئ وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية.
وأوضح معالي وزير النقل أن هذه المشاريع ترفع الكفاءة والإنتاجية، وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية، وتدعم الميزة التنافسية للميناء كعنصر جذب تجاري عالمي، بما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي والتجارة البينية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن أن المنطقة اللوجستية الجديدة، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 1.3 مليار ريال وتمتد على مساحة مليون متر مربع، ستعزز كفاءة سلاسل الإمداد والطاقة الاستيعابية للميناء، وستقدم خدمات تخزين مؤتمتة، ومناطق لإعادة التصدير، وحلولًا رقمية.
كما أشار المزروع إلى أن هذه المشاريع تدعم التنوع الاقتصادي وتُسهم في التكامل بين ميناء الملك عبدالعزيز وميناء الرياض الجاف من خلال ربط النقل البحري بالسكك الحديدية.
وفي السياق ذاته، بلغت القيمة الاستثمارية لمشروع التوسعة الجديدة في محطة الحاويات الثانية 1.5 مليار ريال، ما سيرفع القدرة الاستيعابية من 2.5 إلى 3.8 مليون حاوية قياسية، ويعزز الكفاءة التشغيلية من خلال تقنيات الموانئ الذكية، حيث تشمل التوسعة إضافة 225 مترًا إلى الرصيف 44، ليرتفع إجمالي طول الأرصفة إلى 925 مترًا، ما يمكّن المحطة من استقبال سفينتين عملاقتين في آنٍ واحد.