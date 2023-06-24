يتم تداولها بشكل لافت.. المشاهد المصورة للحج قديمًا توثِّق رحلة الحجيج لمكة والمشاعر

وقارن العديد من المتابعين بين مشقة الحج قديمًا من خلال الصور التي تُظهر الحجيج أثناء وقوفهم بمشعر عرفات، ووجودهم في مشعر منى، وأداء نسك الحلق ورمى الجمرات، ومشاعر الخوف والقلق أثناء تنقلهم وسفرهم حتى وصولهم لمكة.. والأمن والأمان والخدمات والتسهيلات التي حظي ويحظى بها حجاج بيت الله منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى يومنا هذا، الذي تستقبل فيه بلادنا الملايين منهم من كل دول العالم.