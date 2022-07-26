كيف تختار أنواع العوازل المناسبة لبيتك وتوفر من استهلاك الكهرباء؟

لا شك أن أكثر ما يزعج الناس في فترة الصيف مثلاً هو درجات الحرارة المرتفعة، ومن هنا يأتي السؤال: كيف تعزل منزلك بشكل عام عن الحرارة؟ بل وكيف تعزله عن تسرّب المياه من السطح أيضاً؟ هل تسعى إلى تسهيل المعيشة لك ولأفراد أسرتك في المنزل؟ إليك بعض الحلول الفعّالة قليلة التكلفة.
واحدة من أفضل الطرق لرفع جودة منزلك والمحافظة عليه هي العوازل! فمهما كان نوع الجدران في منزلك، ستمنح العوازل حماية ممتازة لها، كما تمنحك قيمة مضافة في توفير الكهرباء، وتعزز من متانة المنزل وقوته، وستعطي مظهراً جديداً وجميلاً كلياً لمنزلك.
في حال لم تكن الأسباب المذكورة آنفاً كافية، فتوجد أسباب أخرى تدفعك إلى تطبيق العوازل في منزلك. فلربما كنت تسعى إلى تحسين مقاومة المنزل من الماء، أو زيادة العزل الحراري بزيادة الانعكاس الحراري، أو تأمين عزل الصوت، أو كنت ببساطة تتطلع إلى لون دهان جديد يضيف لمسةً جماليةً على مظهر منزلك.
من خلالها موقعها على الإنترنت، وضعت "دهانات الجزيرة" بين يديك هذا الدليل الذي سيساعدك في انتقاء أفضل العوازل وأكثرها ملاءمة لاحتياجاتك، وتوصيك مبدئياً بثلاثة عوازل مختلفة. تمّ تطوير هذه العوازل من أجل حماية المنازل بأعلى المعايير العالمية والمحليّة لتوائم درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة.
عزل عوازل الأسطح المقاومة للحرارة، مثل "كول رووف"، الحرارة بفعل تكنولوجيا مقاومة الحرارة؛ وبالتالي، خفض درجات حرارة سطح منزلك بواسطة هذا العازل، فهو خيار ينصح به الكثير من الخبراء في حال أردت توفير استهلاك الكهرباء في فترة الصيف، خاصة في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، حيث درجات الحرارة مرتفعة في معظم أيام السنة. تعمل هذه التكنولوجيا على عكس أشعة الشمس، وامتصاص الحرارة الزائدة قبل أن تصل إلى داخل منزلك؛ وبالتالي، سيحافظ منزلك على اعتدال درجات الحرارة داخله بسبب هذا العزل الحراري.
لمنتج "كول رووف" العديد من المميزات:
1. يمنح أفضل حماية لأنه يمنع الصدمة والتآكل الحراري عن سطح منزلك.
2.يقلل استخدامك لأجهزة التكييف، وهذا بدوره سيخفض من تكاليف فاتورة الكهرباء بشكل كبير مقارنة بتكاليف الفاتورة المعتادة.
3. يساعدك تقليل استخدام المكيفات في التقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الضار في البيئة المحيطة بمنزلك.
يمكنك تصفح الكتالوج الخاص بمنتج "كول رووف" لمعرفة المزيد من خصائصه ومميزاته.
لا تقتصر حماية منزلك من الحرارة على الأسطح فقط، بل إن واجهات المنزل من الجهات الأربع مهمة أكثر، لأنها تؤثر في كامل الأدوار في المنزل، فحمايتها لا تقل أهمية عن حماية الأسطح. يمكن لنظام "دثار“ أن يقدّم لك الحل في حماية واجهات منزلك، فنظام "دثار" للعزل ليس بدهان فقط، بل هو عبارة عن عدة طبقات تنفذ على الواجهة بعدة منتجات، ليعطي أكبر قدر من الحماية للمنزل، فهو يعطي حمايةً تصل من 70% إلى 80% من حرارة أشعة الشمس ويوفر استهلاك الكهرباء من 40% إلى 50% حسب استهلاكك المعتاد للكهرباء. توصي "دهانات الجزيرة" بتنفيذ هذا النظام خصوصاً للواجهات الشرقية والغربية من المباني لأنهما أكثر عرضة للحرارة من غيرهما.
• مقاومة فائقة للعوامل الجوية ودرجات الحرارة المختلفة والرطوبة.
• مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
• سهل التطبيق والتشكيل بتصاميم مختلفة.
• ثباتية فائقة للألوان.
• خصائص التصاق ممتازة مع جميع الأسطح.
• الجزيرة دثار أدهيسف.
• الجزيرة دثار XPS.
• الجزيرة دثار Anchors.
• الجزيرة دثار فايبر جلاس مش (mesh Fiberglass).
• الجزيرة دثار ريندر.
• الجزيرة دثار برايمكس.
• طلاء الطبقة النهائية لنظام "دثار" ويكون بوساطة أي دهان خارجي مثل: "لاينتكس" أو "نيوتكس" أو "ماروتكس".
ليس باستطاعة أي فني دهان المقدرة على تنفيذ هذا النظام بالطريقة الصحيحة، لذلك تنصحك "دهانات الجزيرة" بشدّة بالتعاون مع فني دهان محترف ليقوم بعمل ذلك، ويمكنك طلب خدمة زيارة المختص لمعاينة المكان قبل البدء في الدهان وإعطائك التوصيات التي يحتاجها المكان.
تم تطوير عوازل الأسطح المقاومة للماء بهدف منع اختراق الماء للأسطح، لذا، لن تتمكن زخّات الأمطار من التسرّب إلى داخل المنزل بواسطة السطح أو في حال تسريب خزان المياه أيضاً. منتج "رووف بروتكشن" هو مثال على عوازل الأسطح لحمايتها من تسرّبات المياه.
يقاوم "رووف بروتكشن" نموّ العفن والفطريات التي يمكن أن تعرّض صحتك وصحة عائلتك إلى الخطر، فإنه من المعلوم بأن الأسطح المعرّضة للرطوبة تصنع بيئة خصبة لنمو العفن والفطريات وانتشارها، والتي بدورها تجعلك أكثر عرضة للحالات المرضية، مثل أمراض الجهاز التنفسي. إن تجنّب هذه المشكلة ليس بالأمر الصعب، فالحلول التي توفرها لك عوازل الأسطح المقاومة للماء كفيلة بحماية منزلك من الأعلى بإذن الله.
تجدر الإشارة إلى أن "رووف بروتكشن" يُطبّق فوق البلاط وعلى أنواع أسطح مختلفة، لكن في حال كان المبنى جديداً، فيمكنك استخدام منتج آخر وهو "فلكسي جارد"، العازل المائي تحت البلاط! فهو يُطبّق على السطح أولاً، وبعده يتم وضع البلاط فوقه، وله مميزات عديدة، مثل مقاومة القلويات وظاهرة التملّح.
يمكنك التعرّف على مميزاته الأخرى بتصفح الكتالوج الخاص بالمنتج.
سواء كنت تقوم بطلاء سطح منزلك بنفسك، أو تستعين بدهّان ليقوم بالمهمة، لابد من التأكد من عزل الماء بشكل فعّال، حتى تحمي الطلاء وتضمن متانته (يمكنك الاستعانة بخدمة زيارة فنّي دهان محترف لضمان جودة التطبيق).
أخيراً، سنعرّج على إحدى الطرق التي تسمح لنا بإبقاء الأصوات والضوضاء في منأى عن مسامعنا. لك أن تتخيّل أنه بمجرد طلاء جدران وأسقف غرف منزلك، فإنك تستطيع أن تمنع عن مسامعك أصوات الضوضاء القادمة من العالم الخارجي! حتى يخيّم على منزلك الهدوء والسكينة.
باستخدام هذا الدهان العازل للصوت على جدران وأسقف غرف منزلك، ستكون قد قمت باستثمار ذكي، ليس في المحافظة على الهدوء داخل المنزل فحسب، بل وفي جمال مظهر منزلك أيضاً. يعدّ هذا الدهان العازل للصوت من أفضل وأوفر الطرق، وأكثرها فعّالية، لعزل الأصوات الخارجية من دون الحاجة إلى إنفاق أمول طائلة على مواد عازلة.
لذا، كان الطلاء الصوتي من أفضل وأنجح الطرق والأساليب لخفض وعزل الصوت. اشتهر هذا الدهان لكونه أوفر وأسهل الطرق التي تجعل مكانك هادئاً إذا ما قارنته بتكاليف تركيب ألواح ومعدات أخرى لمنزلك عازلة للصوت.
وهنا نتطرّق لكيفية عمل الدهان العازل للصوت، وكيف يعزل الأصوات؟ السبب يعود إلى طبيعة الطلاء الصوتي، فهو طلاء مائي سميك، وهذه السماكة تكوّن طبقة إضافية على جدران وأسقف غرف منزلك، والتي تعمل على تقليل حدة الأصوات. يمكنك الاطلاع على منتج سايلنس العازل للصوت، فكل ما تحتاج إلى فعله هو تطبيقه لمرة واحدة على جدران وأسقف غرف منزلك، ومن ثمّ إعادة طلائه مرة أخرى لمنع الصدى داخل غرف المنزل.