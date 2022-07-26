كيف تختار أنواع العوازل المناسبة لبيتك وتوفر من استهلاك الكهرباء؟

لا تقتصر حماية منزلك من الحرارة على الأسطح فقط، بل إن واجهات المنزل من الجهات الأربع مهمة أكثر، لأنها تؤثر في كامل الأدوار في المنزل، فحمايتها لا تقل أهمية عن حماية الأسطح. يمكن لنظام "دثار“ أن يقدّم لك الحل في حماية واجهات منزلك، فنظام "دثار" للعزل ليس بدهان فقط، بل هو عبارة عن عدة طبقات تنفذ على الواجهة بعدة منتجات، ليعطي أكبر قدر من الحماية للمنزل، فهو يعطي حمايةً تصل من 70% إلى 80% من حرارة أشعة الشمس ويوفر استهلاك الكهرباء من 40% إلى 50% حسب استهلاكك المعتاد للكهرباء. توصي "دهانات الجزيرة" بتنفيذ هذا النظام خصوصاً للواجهات الشرقية والغربية من المباني لأنهما أكثر عرضة للحرارة من غيرهما.