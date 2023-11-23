الرياض.. تدشين وحدة العناية المركزة خاصة للأطفال في مستشفى الإيمان العام

دشن تجمع الرياض الصحي الأول وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى الإيمان العام، وهو قسم خاص في المستشفى يقدم خدمات رعاية متخصصة للأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو مَن هم في مرحلة التعافي بعد إجراء عمليات جراحية كبرى.
وتسهم الوحدة في الحد من تحويل حالات الأطفال إلى المستشفيات الأخرى، كما ستساعد في إجراء العديد من العمليات الجراحية للأطفال والتي تتطلب توفر عناية خاصة ومركزة، كما أن وجود الوحدة سيخفف العبء على غرفة الإنعاش في قسم الطوارئ، والتي كان يبقى فيها المريض حتى قبوله بمستشفى آخر؛ مما يساهم في سرعة تقديم الخدمة للمريض وحصوله عليها.
وستقدم الوحدة خدماتها لعدد 420 مستفيدًا سنويًّا تقريبًا، وهم من كان يتم تحويلهم لمستشفيات أخرى لعدم توفر هذه الخدمة سابقًا.
وتم تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة، عبر كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة عالية.
ويأتي التدشين ضمن ما يشهده مستشفى الإيمان العام من تطور نوعي في مختلف الخدمات الصحية؛ وفق توجه تجمع الرياض الصحي الأول وخططه في التوسع بتقديم مختلف الخدمات الطبية (أولية وتخصصية) في كافة منشآته، لتحقيق أهداف برنامج التحول بالقطاع الصحي والرؤية الصحية 2030.