الرياض.. تدشين وحدة العناية المركزة خاصة للأطفال في مستشفى الإيمان العام

وتسهم الوحدة في الحد من تحويل حالات الأطفال إلى المستشفيات الأخرى، كما ستساعد في إجراء العديد من العمليات الجراحية للأطفال والتي تتطلب توفر عناية خاصة ومركزة، كما أن وجود الوحدة سيخفف العبء على غرفة الإنعاش في قسم الطوارئ، والتي كان يبقى فيها المريض حتى قبوله بمستشفى آخر؛ مما يساهم في سرعة تقديم الخدمة للمريض وحصوله عليها.