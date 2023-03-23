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أنشأتها مجموعة "نقوا" .. "سبق" ترصد خدمات صالة ضيوف الرحمن بميقات يلملم
تضمنت وجبات إفطار ومياهاً مبردة ومشروبات ساخنة يقدمها الشباب المحتسبون للأجر
تقدم صالة استقبال ضيوف الرحمن بميقات يلملم الواقع على الطريق الساحلي الرابط بين محافظة الليث والعاصمة المقدسة، خدماتها على مدار الساعة خلال العام ، حيث تستقبل ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.
وتفصيلاً، تقدم الصالة وجبات الإفطار والمياه المبردة بالإضافة إلى المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة ويقوم على خدمتهم عدد من الشباب المحتسبين للأجر .
وأنشئت الصالة من قبل المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) ، وافتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل العام الماضي ١٤٤٣ .
وأبرمت المجموعة الوطنية للاستزراع المائي شراكة مجتمعية مع جمعية سعيا للأعمال الإنسانية لتوفير مياه الشرب بالإضافة لوجبات الإفطار للمعتمرين والزوار بصالة ضيوف الرحمن.