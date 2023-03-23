أنشأتها مجموعة "نقوا" .. "سبق" ترصد خدمات صالة ضيوف الرحمن بميقات يلملم

تقدم صالة استقبال ضيوف الرحمن بميقات يلملم الواقع على الطريق الساحلي الرابط بين محافظة الليث والعاصمة المقدسة، خدماتها على مدار الساعة خلال العام ، حيث تستقبل ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.