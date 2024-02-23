ارتفاع أسعار "البصل" يدفع بعض المطاعم للاستغناء عن تقديمه

وقالوا إن "طبق السلطة خاصة في مطاعم الكبسة والأرز يقدم مجاناً دون طلب الزبون، ومع ذلك لا يفضله البعض"، مشيرين إلى أن بعض المطاعم فضلت التوقف وأخرى قللت منه؛ هرباً من الخسائر حتى تعود الأسعار إلى الانخفاض، بعد الارتفاعات العالمية التي شهدتها الأسواق".